إيزي جيت للطيران تعلن انخفاض خسائرها إلى النصف تقريبا خلال الربع الأخير

أعلنت شركة طيران "إيزي جيت"، اليوم الخميس، انخفاض خسائرها إلى النصف تقريبا خلال ربع العام الذي انتهى مؤخرا، حيث أشارت الشركة البريطانية إلى وجود تباطؤ حاد في حرق السيولة النقدية.

وقد أثرت القيود التي تم فرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، على شركة "إيزي جيت"، شأنها شأن الكثير من الشركات العاملة في قطاع السفر، إلا أنها قالت إنها تتوقع أن تشهد تحسنا في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جوهان لوندجرين: "نتوقع صيفا قويا أمامنا، مع وجود طلبات حجز متراكمة ستشهد عودة (إيزي جيت) إلى ما يشبه المستويات التي تم تسجيلها في عام 2019 من حيث الطاقة الاستيعابية، في ظل الأداء الجيد جدا للشواطئ والطرق الترفيهية في المملكة المتحدة".

وقد بلغ حجم حرق السيولة النقدية خلال الربع الأول من العام 450 مليون جنيه إسترليني، مقابل 969 مليون جنيه إسترليني قبل عام.