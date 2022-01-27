محافظ كفر الشيخ: استرداد 22 ألف متر من أراضي الدولة ضمن الموجة 19

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد 22 ألف متر مربع من أملاك الدولة من المعتدين على أملاك الدولة بالبناء عليها والتعدي؛ وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 19.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أن الوحدات المحلية بالمحافظة وبالتعاون مع قوات أمن كفر الشيخ، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 19 قرار إزالة، منها 13 قرار إزالة تعدي بالبناء تابعة للهيئة العامة للطرق والري بمساحة 2200 متر مربع، وتم تسليم الأرض خالية من أية إشغالات إلى جهة الولاية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.