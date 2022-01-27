الصقر: تخطي مصر عقبة كوت ديفوار جرس إنذار للمغرب

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أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بالمستوى الرائع الذي قدمه لاعبي المنتخب أمام كوت ديفوار، ونجاحهم في إقصاء الأفيال، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفازت مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5 ـ 4، لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه المغرب يوم الأحد المقبل.

وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية:" لم نرى هذا المستوى المميز للمنتخب منذ 3 سنوات، الروح عادت من جديد للفريق".

وأضاف:" المنتخب قدم أداء رائع والتزام تكتيكي على أعلى مستوى، هذ ما كنا نفتقده في المباريات السابقة بدور المجموعات".

وأكمل:" كيروش درس كوت ديفوار بشكل جيد، وهذا ما وضح على مدار الـ120 دقيقة، نجح في التعامل مع نقاط القوة والضعف للخصم".

وتابع:" فوز مصر على كوت ديفوار، جرس إنذار للمغرب قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبان".

وأتم:" المنتخب قادر على تخطي المغرب حال قدمنا نفس المستوى والروح والأداء الذي قدمناه أمام كوت ديفوار".