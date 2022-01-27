 كلية الطب بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن التعامل مع حالات الطوارئ - بوابة الشروق
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كلية الطب بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن التعامل مع حالات الطوارئ

محمد عبدالمجيد:
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 1:25 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 1:25 م

صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن كلية الطب البشري نظمت ندوة عن "التعامل مع الطوارئ الطبية" استهدفت طلاب الكلية؛ لرفع كفاءة الطلاب لتخريج أطباء مميزين وعلى درجة كبيرة من الخبرة والمهارة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد الكلية، إن الكلية حريصة على عقد تلك الندوات على مدار العام، وذلك بهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية والسيطرة عليها في المستقبل.

وذكرت إيمان الفولي، مدير رعاية شباب الكلية، أنه حاضر في الندوة الدكتور أحمد رأفت مدرس مساعد قسم الجراحة العامة، وتحدث فيها عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإصابات المختلفة، مضيفة أنه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية وطلاب من أجل مصر، وشارك بها أكثر من 100 طالب من الفرق الدراسية المختلفة بكلية الطب.

 


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