رئيس البرلمان العربي: أطلقنا مبادرة لمكافحة الإرهاب بمنطقة «الساحل» يوليو الماضي

قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان أطلق خلال شهر يوليو الماضي، مبادرة لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، مشيرًا إلى أنه يجب محاربة مقاومات الإرهاب لوقف تفشيه في الدول العربية كافة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن محاربة الإرهاب مرتبطة بمحاربة الأفكار المتطرفة التي تودي إلى الأعمال الإرهابية وتدمير البلاد، والاعتداء على المدنيين، لافتًا إلى أن الدول العربية من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب.

وتابع، أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى إرادة أممية، مضيفًا: «الإرهابين لا يجب الحديث معهم ومواجهتهم تكون بالتصدي لهم ويجب تقديم الدعم الفني لكل الدول التي تواجه الإرهاب».

واستكمل، أنه يجب على الدول العربية التكاتف وتقديم الخبرات في مكافحة الإرهاب، وأن يلا يعطوا فرصة إلى هؤلاء الجماعات المتطرفة لتفكيك أمن واستقرار المنطقة العربية.