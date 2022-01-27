الصين تستعد لإضافة 92 جيجاوات من الطاقة الشمسية في 2022

من المقرر أن تضيف الصين نحو 92 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2022، حيث سيصل حجم تركيب الوقود غير الأحفوري بحلول نهاية العام إلى 50% من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في البلاد، بحسب تقرير نشره "مجلس شؤون الكهرباء الصيني".



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن الصين سيكون لديها إجمالي 400 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الحالي، بارتفاع عن 308 جيجاوات في عام 2021، بحسب توقعات "مجلس شؤون الكهرباء الصيني".



وقامت الصين بتركيب 95ر54 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2021، لتحطم بذلك رقما قياسيا لم تسجله منذ خمسة أعوام.



ومن المقرر أن يرتفع استهلاك الصين من الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5% و6% هذا العام، ليصل إلى ما يتراوح بين 7ر8 تريليون و8ر8 تريليون كيلووات ساعة.