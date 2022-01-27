ملك البحرين يتلقى رسالة خطية من البابا فرانسيس الثاني

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم الخميس، تسلم الرسالة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية، المطران يوجين مارتن نوجينت، سفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان) المعين في مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال نشر قيم المحبة والسلام بين شعوب العالم، وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي وحرية الأديان والمعتقدات، بحضور أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية البحرينية.