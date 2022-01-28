ثقافة القاهرة تحتفل بذكرى ثورة 25 يناير

نظم فرع ثقافة القاهرة احتفالية لأبناء حي الأسمرات وأسر الشهداء بمتحف الشرطة في القلعة، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار.

جاء ذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وفي إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة المصرية.

وبدأت الاحتفالية بجولة إرشادية للأطفال، تم من خلالها التعرف على قلعة محمد علي والتي تعد من أهم معالم القاهرة الإسلامية، أعقبها فقرات متنوعة من عروض مسرحية وأغانة وطنية ومنها "فيها حاجة حلوة، حبيبتى يا مصر" غناء فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة تحيا مصر تحت التأسيس، مع عروض للتنورة، بالإضافة إلى ورش فنية للأطفال للتعبير عن هذة المناسبة من خلال الرسم والتشكيل بالصلصال، بجانب فقرة تميزت بالإبداع لمواهب قصر تحيا مصر، حيث قدمت الطفلة روان سيد فقرة شعرية بعنوان "أنا مصرية"، وطه خالد ومحمد ناصر قدما قصيدة شعرية "أنا ابن الشهيد".

وأشارت د. جيهان حسن إلى أن تنمية الوعي الأثري وتبسيط التراث يعد خطوة هامة في التعريف بالتنمية المستدامة، مؤكدة الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة في تجسيد مفهوم حب الوطن، وتكريما لتضحيات الشرطة، وأسر الشهداء.