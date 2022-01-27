التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الجونة والبنك الأهلي في كأس الرابطة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الجونة والبنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

افتتح البنك الأهلي التسجيل في مباراة اليوم عبر لاعب الوسط محمد حامد، والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من موسى دياورا حولها حامد بنجاح لشباك إسلام طارق حارس الجونة.

وفي الشوط الثاني بحث الجونة كثيرًا عن التعادل وحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 51، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتلغي القرار، ولكن المحاولات استمرت من الفريق الساحلي حتى الدقيقة 83، حينما تمكن خالد قمر من تسجيل التعادل، بعد مجهود فردي مميز من كريم طارق في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية تعامل معها مدافعي الجونة بشكل سئ للغاية أمام المرمى استغله خالد قمر ونجح في استخلاص الكرة ثم أطلق تسديد متقنة سكنت الشباك.

بهذ النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة الثالثة في المركز الأخير بعد 3 تعادلات وخسارة في مبارياته الأربع في المسابقة، فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 5 ليتقاسم الوصافة مع المقاولون العرب، صاحب نفس الرصيد من النقاط، بفارق نقطة واحدة خلف الإسماعيلي المتصدر برصيد 6 نقاط.