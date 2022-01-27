مستشفى أمريكي يرفض إجراء عملية زرع قلب لمريض: لم يحصل على لقاح كورونا

أزال مستشفى "بريجهام آند وومن" الأمريكي، اسم أحد المرضى من قوائم انتظار عمليات زراعة القلب، وذلك بسبب رفض الأخير الحصول على لقاح فيروس كورونا، هذا بحسب ما ذكر في موقع "نيويورك بوست".

صرّح دايفيد فيرجسون، والد المريض (لديه ابنان ويبلغ من العمر 31 عاما)، بأن ابنه رجلا ذو مباديء، ويرى أن الحكومة تفرض عليه الحصول على اللقاح، وذلك ضد مبادئه، مشيرا إلى أن المستشفى رفض استقباله لأنه لم يحصل على اللقاح بالرغم من أنه يناضل من أجل البقاء على قيد الحياة، لأنه في حاجة ماسة لإجراء عملية زراعة القلب.

من جهته، أصدر مستشفى "بريجهام آند وومن"، بيانا قال فيه، إنه بالنظر إلى النقص في الأعضاء المتاحة للنقل، نبذل قصارى جهدنا لضمان أن المريض الذي يتلقى العضو المزروع، لديه أكبر فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وقال المتحدث باسم المستشفى، لشبكة "بي بي سي"، إن المستشفى يشترط حصول المريض على لقاح فيروس كورونا، كما أنه يشترط نمطا معينا للحياة للمرشحين لزرع الأعضاء، لخلق أفضل فرصة لنجاح العملية ولتحسين فرص بقاء المريض على قيد الحياة بعد العملية.

وأضاف البيان أن أكثر من 100 ألف شخص على قوائم الانتظار لزراعة أعضاء، لن يتلقوا أي عضو في غضون 5 سنوات؛ بسبب نقص الأعضاء المتاحة.

يذكر أن "فيرجسون" يرقد في مستشفى "بريجهام آند وومن" منذ 26 نوفمبر الماضي، بسبب معاناته من مشكلة قلب وراثية تتسبب في امتلاء رئتيه بالدم والسوائل، وذلك وفقا لمنظمة مسؤولة عن جمع التبرعات.

وقال منظم حملة جمع التبرعات، لشبكة "سي بي إس"، إن "فيرجسون" كان قلقًا من احتمال تعرضه لالتهاب في القلب، وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا؛ لذلك لم يحصل عليه، لكن أكدت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه نادر ومؤقت.