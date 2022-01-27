عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد اندلاع مواجهات بكرات الثلج بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وذلك في مدينة القدس المحتلة التي شهدت تساقطًا للثلوج في وقت تضرب منطقة الشرق الأوسط عاصفة شتوية جلبت معها الأمطار الغزيرة والرياح القوية.