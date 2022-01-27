الأكثر قراءة
رشوة وزارة الصحة.. لماذا برأت الأوراق نجل الوزيرة ومدير مكتبها؟ نص التحقيقات
الأرصاد تنشر خريطة الأمطار المتوقعة بداية من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل
اكتمال الثمانية الكبار.. تعرف على مواجهات ومواعيد مباريات ربع نهائي كأس الأمم
حريق هائل في عقار خلف مول سيتي ستارز بمدينة نصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
الخروج من دور المجموعات
بلوغ ربع النهائي
بلوغ نصف النهائي
بلوغ النهائي
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد اندلاع مواجهات بكرات الثلج بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وذلك في مدينة القدس المحتلة التي شهدت تساقطًا للثلوج في وقت تضرب منطقة الشرق الأوسط عاصفة شتوية جلبت معها الأمطار الغزيرة والرياح القوية.