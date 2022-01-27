محكمة ألمانية ترفض طلبا لعضوين بـ«حزب البديل» لدخول البرلمان دون دليل على تلقي التطعيم

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه طلبا قدمه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لمنح اثنين من سياسيي الحزب حق الوصول إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج) دون دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلنت المحكمة الدستورية مساء الأربعاء أن طلب إصدار أمر قضائي مؤقت غير مقبول. وبررت المحكمة ذلك بأن مقدمي الطلبات لم يثبتا بما فيه الكفاية أنهما سيكونان في وضع غير موات للغاية إذا لم يصدر أمر قضائي مؤقت.

ومع تقديم الطلب، أرادت المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا ضمان أن يتمكن اثنان من أعضائه من المشاركة فى مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست اليوم الخميس دون دليل على التطعيم.

وصارت قواعد الدخول الأكثر صرامة للنواب سارية المفعول في البوندستاج الألماني منذ 12 كانون الثاني/يناير. فالوصول إلى القاعة العامة، على سبيل المثال، لا يسمح به الآن إلا لمن تم تطعيمهم والذين خضعوا لاختبار سريع جاءت نتيجته سلبية.