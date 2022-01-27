وجه الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، العديد من النصائح للوقاية من اكتئاب الشتاء، وذلك بالتزامن مع الانخفاض الكبير الذي تشهده مصر في درجات الحرارة.

وأكد بحري، في مداخلة عبر "زووم" مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن هناك ارتباطًا بين الشتاء والخمول وبعض الاكتئاب.

وأوضح أن في مصر عادة يكون الجو مشمسًا او ما يطلق عليه "الطقس الشرق الأوسطي"، ولهذا طبيعة الطقس والمسافات بين البشر تجعل لغة الجسد تختلف من بيئة إلى أخرى.

ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن الإضاءة لها علاقة بنشاط الإنسان وحركة الجسم، وعدم وجود شمس يتسبب في نوع من أنواع الاكتئاب، موضحًا أنه في ستوكهلوم عاصمة السويد يقومون بعمل إضاءة مثل الشمس لمعالجة الاكتئاب عند المواطنين.

ودلل بقصة مريض لديه من ميلانو كان يعاني من الاكتئاب، واقترح عليه المجئ للجلوس في شرم الشيخ، وبالفعل قام بزيارة لها قبل 7 سنوات ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن، وهو يمكث في شرم الشيخ بل إنه استأجر منزلًا هناك وقرر الاستقرار فيها بشكل دائم.

وشدد أستاذ الطب النفسي، على أنه حال وجود أي فرصة لاستغلال أشعة شمس فيجب استغلالها جيدًا والسير تحت أشعتها لأن هذا يخفف من أعراض اكتئاب الشتاء، مازحًا بقوله: "المصريون بيحلوا أزمة الاكتئاب بالسحلب والعدس وحمص الشام".