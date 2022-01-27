ناجية من الهولوكوست تحذر البرلمان الأوروبي من "الإساءة سياسيا" لذكرى المحرقة

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قالت ناجية من المحرقة النازية (الهولوكوست) تبلغ من العمر 100عام في خطاب للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس، إن ذكرى ما حدث يتم الآن "الإساءة إليها سياسيا، والسخرية منها والحط من قدرها أحيانا".

وذكرت مارجوت فريدلاندر لنواب البرلمان الأوروبي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست أنها لا تصدق أن المتظاهرين المناهضين للقاح يستخدمون الآن نجمة داوود "الرمز الذي استخدمه النازيون لنبذنا" لوسم أنفسهم كضحايا.

ووصفت فريدلاندر المتظاهرين الذين يستخدمون الرمز بأنهم "أعداء جدد للديمقراطية"، وأضافت الناجية من المحرقة أنها تخشى النسيان المتزايد لذكرى الهولوكوست.

وأجبر الاشتراكيون القوميون اليهود على وضع نجمة داوود لإقصائهم ووصمهم خلال الحقبة النازية في ألمانيا.