الصحة القطرية تحدث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، تحديث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا ضمن سياسة السفر والعودة لدولة قطر.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي وأوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس، إن التغييرات الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم الأحد المقبل، داعية إلى الاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة تقوم باستمرار بإجراء تحديثات على قوائم الدول، وفقا لمستجدات الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 حول العالم.

يشار إلى أن تصنيف الدول على أساس مستوى مخاطر كوفيد-19 يتضمن ثلاث قوائم، هي الدول التي في القائمة الخضراء، ودول في القائمة الحمراء، ودول في القائمة الحمراء الاستثنائية.