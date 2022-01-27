الصين تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 105 آلاف و811 حالة.

وأفادت اللجنة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - بأن هناك 25 حالة محلية من الإصابات الجديدة بينما باقي الحالات وافدة من الخارج.. مشيرة إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات عند 4636 حالة.