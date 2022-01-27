 زيزو: سنقاتل من أجل لقب كأس الأمم.. ونستوعب طريقة كيروش مع الوقت - بوابة الشروق
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زيزو: سنقاتل من أجل لقب كأس الأمم.. ونستوعب طريقة كيروش مع الوقت

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 1:56 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 2:25 ص

علق أحمد سيد "زيزو"، لاعب المنتخب المصري، على فوز الفراعنة أمام كوت ديفوار والتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ألعب في أي مركز وتحت أمر المدرب".

وأضاف: "سنفرح اليوم وغدًا نبدأ التركيز في مباراة المغرب".

وتابع: "تركنا أهلنا وجئنا إلى هنا من أجل استغلال الفرصة التي تتاح لنا والقتال على اللقب".

واستكمل: "بمرور الأيام نفهم بعض أكثر في الملعب ونستوعب طريقة المدير الفني، ونعمل على تنفيذ ما يطلب منا داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز وتقديم الأداء الأفضل".

واختتم: "إن شاء الله نأخذ الأمور خطوة بخطوة لنصل إلى القمة، اللاعبين تعهدوا على القتال من أجل احراز اللقب".


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