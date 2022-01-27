 السفير الصومالي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد منبرا للعلم والثقافة بالمنطقة - بوابة الشروق
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السفير الصومالي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد منبرا للعلم والثقافة بالمنطقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 10:14 ص

أشاد السفير إلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، بالمستوى اللائق والتنظيم الجيد الذي ظهر به معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن المعرض يعد منبرا للعلم والثقافة في المنطقة.

وأشار السفير إلياس شيخ عمر، في تصريح اليوم الخميس، إلى أنه شارك في الافتتاح ممثلا عن جمهورية الصومال، لافتا إلى أن الصومال أعدت جناحا في المعرض.

وأكد أن الشعب الصومالي مهتم بشكل كبير بالأدب والثقافة المصرية باعتبار أن غالبية واردتنا الأدبية والثقافية تأتي من مصر، مشيرا إلى أن الأوضاع الثقافية في الصومال تسير بشكل متطور حيث تم البدء فى إنشاء عدد من المراكز والمؤسسات الخاصة بإنتاج الكتب والأعمال الأدبية.


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