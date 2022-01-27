مسؤول سعودي: العالم يحتاج إلى نمو الاستثمار في قطاع النفط والغاز بنسبة 5% سنويا

قال نايف عبدالله المسيحل، نائب وزير الطاقة السعودي للتخطيط الاستراتيجي، إن الاستثمارات العالمية في مشروعات إنتاج النفط والغاز تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 30%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن المسيحل قوله، خلال منتدى الاستثمار لليابان ومجلس التعاون الخليجي، إن العالم يحتاج إلى نمو الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الطبيعي بمعدل 5% سنويا؛ لتلبية الطلب المتوقع على المدى القصير حتى 2025. وأضاف أنه بدون هذه الاستثمارات فمن المحتمل أن تشهد سوق النفط المزيد من التقلبات.

ويتوقع المسؤول السعودي تعافي الطلب على النفط في العالم وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي، كما يتوقع نمو الطلب العالمي الأساسي على الطاقة بنسبة 28% بحلول عام 2045، بفضل التعافي والنمو الاقتصادي بشكل أساسي.