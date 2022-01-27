سفير قطر لدى مصر: مشاركة الدوحة بمعرض القاهرة للكتاب فرصة لتعزيز التعاون الثقافي

أكد سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، سالم مبارك آل شافي، أهمية مشاركة دور النشر القطرية في فعاليات النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، معتبرا أنها فرصة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.

وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن مشاركة دور النشر القطرية في فعاليات المعرض تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، وتمثل إثراء للثقافة وتعزيزا للتبادل المعرفي بين الشعوب العربية وبعضها البعض، وبينها وبين العالم الخارجي خاصة وأن النسخة الحالية للمعرض يشارك فيها نحو 51 دولة عربية وأجنبية.

وأوضح أن الثقافة هي وسيلة التعارف الأساسية بين الشعوب، وأنها السبيل لتصحيح الصور النمطية الخاطئة، وترسيخ مبدأ القبول بالآخر واحترام الآراء والأفكار المختلفة، والتحاور بشأن كل القضايا والموضوعات التي تهم البشرية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحا أمس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» والمقرر استمرار فعالياته حتى السابع من فبراير المقبل.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع بإجمالي 5 قاعات للعرض تضم 879 جناحاً ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية إلى 1063 دار نشر وتوكيلا من 50 دولة عربية وأجنبية وتصل المشاركة العربية إلى 298 ناشراً عربياً.