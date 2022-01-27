القصير يتابع تأثير موجة الطقس غير المستقرة على الإنتاج النباتي والحيواني

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ويشدد على رفع درجة الاستعداد لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات ويطمئن على حالة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتلقى القصير، تقارير من جميع القيادات ويشدد عليهم بالمتابعة المستمرة مع المزراعيين والمربين لتخفيف تأثير هذه الظروف عليهم.

ووجه وزير الزراعة، قيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفعلي على أرض الواقع لطمأنة المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم وأيضا التواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإرشاد المزراعيين والمربيين في كيفية مواجهة هذه الظروف وتخفيف آثارها السلبية.

كما تابع وزير الزراعة أيضا منظومة توزيع الأسمدة والمرونة في توزيعها في فترة الإجازات لتلبية احتياجات المزارعين في ظل هذه الظروف.

وشدد القصير على المسئولين عن حماية الأراضي باتخاذ كل الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها باستغلال فترة الإجازة.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة سبق وأصدرت توصياتها وإرشاداتها الفنية للمزراعين والمربين لتوعيتهم بكيفية التعامل مع موجهة الطقس غير المستقرة والتي تشهدها البلاد حاليا.