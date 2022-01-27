بارتي تعبر كيز وتتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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تأهلت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأمريكية ماديسون كيز في المربع الذهبي اليوم الخميس.

وباتت بارتي أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي أولى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، منذ أكثر من 40 عاما.

واحتاجت بارتي إلى 62 دقيقة فقط للفوز على كيز بنتيجة 6 /1 و6 /3.

وأصبحت بارتي أول لاعبة أسترالية تتأهل للنهائي في ملبورن منذ أن حققت ويندي تيرنبول الإنجاز ذاته في عام 1980، لكن لم تنجح أي لاعبة أو لاعب أسترالي في حصد اللقب منذ صعود كريس اونيل لمنصة التتويج في عام 1978.

وحسمت بارتي المجموعة الأولى في 26 دقيقة فقط ثم احتاجت إلى 36 دقيقة لحسم المجموعة الثانية والمباراة.