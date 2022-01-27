نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، اليوم الخميس، مقطع فيديو لتدريبات منتخب مصر الأول، الاستعدادية لمواجهة المغرب.

وفازت مصر على كوت ديفوار، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، لتضرب موعدًا لمواجهة أسود الأطلس.

وتستعد مصر لملاقاة المنتخب المغربي، في اللقاء المقرر له يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو، ضمن الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، المقامة في الكاميرون، حتى 6 من شهر فبراير المقبل.

وشهد تدريب المنتخب اليوم، قيام جميع اللاعبين بإجراء مران بدني واستشفائي بمقر فندق الإقامة.

وقام البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تضم اللاعبين الذين شاركوا في المباراة ، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.

وبعد نهاية المران، غادرت بعثة المنتخب لمقر إقامتها في دوالا، لتتوجه إلى ياوندي العاصمة الكاميرونية، استعدادا لمواجهة المغرب.