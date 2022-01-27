تم رصد سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور يمكنها الانتقال إلى البشر لأول مرة في تاريخ ناميبيا، حسبما أفادت مديرية الخدمات البيطرية.



وتم العثور على إنفلونزا الطيور شديدة العدوى "إتش 1 إن 1" في الطيور البرية في بلدتي والفيس باي وسواكوبموند الساحليتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وتم تعليق جمع فضلات الطيور المستخدمة كسماد من هذه المناطق لهذا السبب، وفقا لبيان مديرية الخدمات البيطرية الصادر اليوم.



وحظرت المديرية أيضا نقل الطيور الحية والمحلية.



ومنذ أول ظهور له في فيتنام عام 2003، تّسبَّبَ مرض إنفلونزا الطيور في وفيات بشرية في 15 بلداً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.



وقال المعهد الاتحادي الألماني لأبحاث صحة الحيوان إن أوروبا شهدت العام الماضي أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.