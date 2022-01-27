الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على عقار باكسلوفيد من فايزر لعلاج كورونا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، أنها وافقت على أقراص دوائية طورتها شركة فايزر لعلاج كوفيد-19.



وأضافت أن عقار باكسلوفيد الذي صنعته مجموعة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر يمكن أن يقي المرضى من الإصابة بمرض شديد عقب العدوى بكوفيد-19.



وهذا هو أول دواء فموي ضد كورونا.



وتقول فايزر إنه يقلل خطر نقل المرضى للمستشفيات والوفاة بين المصابين بكورونا بنسبة 89%.



ومازالت يتعين على المفوضية الأوروبية أن توافق على إجازة الدواء ولكنها خطوة شكلية.



وبحسب جهة التصنيع، فأن المرضى يأخذون ثلاثة أٌقراص مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام.



وأوضحت أن المادة الفعالة "نيرماتريلفير" من المفترض أن توقف بروتين "سارس كوف-2" لمنع الفيروس من التكاثر.



ومن بين الأعراض الجانبية المحتملة لهذا العقار، فقدان حاسة التذوق والإسهال وارتفاع ضغط الدم وألم في العضلات.