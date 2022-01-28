وزيرة الثقافة: الحضور الجماهيرى في أول أيام المعرض يعكس وعي المجتمع المصري

91ألف زائر فى اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب و 44.5 مليون زيارة للمنصة الالكترونية





أبدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سعادتها البالغة بالحضور الجماهيرى في أول أيام فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة على أنه يعكس مشهدا براقا للوعي المجتمعي المصري.

وأضافت أن عدد الزوار الذي وصل إلى 91 ألف زائر يعبر عن الرغبة الجادة في تلقي المعرفة، وأكدت أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض تلقى تفاعلا ضخما، مشيرة إلى أنها تجربة مميزة وناجحة بشهادة زوارها ومنذ تدشينها في الدورة السابقة تحقق نجاحا كبيرا باعتبارها إحدى خطوات التحول الرقمي للتظاهرة الدولية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ان المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 سجلت باليوم الأول من عمر المعرض قرابة 44.5 مليون زيارة من مختلف دول العالم كان ترتيبها مصر ، السعودية ، الولايات المتحدة الامريكية الامارات، الكويت، انجلترا ، المانيا ، قطر ، الاردن ،عمان ، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين على المنصة قرابة 300 الف زائر، وبلغت عدد زيارات الجولات الافتراضية للمعرض 3247 جولة، بينما بلغت عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الالكترونية قرابة 40 الف تذكرة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض مايزيد عن 26.5 الف مشاهدة.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.