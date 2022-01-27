مدرب سموحة يكشف كيف نجح في اختراق دفاعات الأهلي وأسباب الفوز بثلاثية؟

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تحدث أحمد سامي المدير الفني لسموحة، عن طريقة لعب فريقه ضد الأهلي في مواجهة كأس الرابطة التي بفوز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة.

وفاز سموحة بثلاثية دون رد على الأهلي في مباراة الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية.

وكشف سامي عن الطريقة التي استغلها لاعبو سموحة للفوز على الأهلي:" قمنا بتنفيذ الهجمات المرتدة بشكل منظم وحضرنا لها جيدا قبل اللقاء، كما إننا خلقنا مساحات في خط دفاع الأهلي".

وواصل:"الأهلي كان يريد المكسب، فبالتالي سيهاجم وسيكون هناك مساحات في خط دفاعه ونجحنا في استغلالها".

وأتم:"اللاعبون ظهروا بشكل جيد، انتصرنا على فريق كبير بنتيجة كبيرة وأداء جيد أيضا".