قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية إن سر نجاح التجربة المصرية فى مشروع قناة السويس الجديدة يتمثل في رؤية القائد وإرادة الشعب.

واستعرض "مميش" خلال الندوة التي نظمتها اليوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الانجازات الكبرى والمشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وأشاد "مميش" بالتعاون التاريخى مع الجانب اليابانى فى تطهير القناة وتدريب الكوادر, مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تعد منارة للعلم والمعرفة والحث العلمى ومنصة للانطلاق الى مصاف الجامعات العالمية.

ودعا الفريق مهاب مميش الشباب قائلا: أنتم أمل مصر، والمشاريع القومية لتأمين مستقبلكم، وناشد الشباب بضرورة التحلي بالصبر والإرادة والأمل.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تسعى دائما لمواكبة الانجازات الكبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الانجازات العلمية والبحثية التي تساهم فى خدمة الأهداف الوطنية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030.

وأضاف أن تطوير منظومة البحث العلمى وجودة الانتاج العلمى لعلماء الجامعة والنشر الدولى لأبحاثهم فى كبرى المجلات العالمية هو السبب الرئيسي لأن تحتل الجامعة المرتبة الثانية محليا على مستوى الجامعات المصرية، وتحصد المرتبة ال 11 عربيا فى تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن معامل الجامعة تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم التى تم توفيرها من خلال الجانب اليابانى والجايكا، بالإضافة إلى تقديم احدث البرامج العلمية والتربوية لبناء الانسان واعداد الكوادر المتخصصة للمشاركة فى مسيرة البناء.

وأكد أن الجامعة تولى اهتماما بربط البحث العلمى بالصناعة ونقل التكنولوجيا اليابانية الى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه تم انشاء مركز التكنولوجيا الابتكارية ليكون بمثابة همزة الوصل بين الجامعة والصناعة من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة لدعم الصناعة الوطنية وخطة التنمية المستدامة والاهداف القومية.

وأوضح أن الندوة تأتي فى اطار تعريف الطلاب بالتجربة المصرية فى إنشاء قناة السويس الجديدة والمشروعات القومية والتنموية العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر بهدف رفع الوعى لديهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.