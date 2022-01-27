بريطانيا تعتزم نشر أرقام تفصيلية لتكلفة المعيشة

يعتزم مكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني نشر بيانات أكثر تفضيلا بشأن التضخم بعد تحذيرات من أن العائلات الأكثر فقرا تعاني بشكل غير متناسب من الارتفاع في تكلفة المعيشة.

ووسط انتقادات مفادها أن المعدل الكلي يخفي تفاوتات، كتب مايك هاردي، رئيس احصاءات التضخم في المكتب في مدونة اليوم الأربعاء، "كل شخص لديه معدل التضخم الخاص به" وأوضح أن سيتم توفير بيانات أكثر تفصيلا اعتبارا من يوم 28 كانون الثاني/يناير الجاري بعدما تم تعليقها عندما بدأت الجائحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هاردي قوله "في ظل مستوى الاهتمام بتكلفة المعيشة والتضخم، نحن نخطط لإعادة بدء هذه السلسلة".

وأضاف "على المدى الأطول، نقوم بتغيير الطريقة التي نقيس بها الأسعار، من أجل فهم نماذج إنفاق المواطنين بطريقة أكثر تفصيلا وفي الوقت المناسب".