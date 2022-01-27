أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن مجلس الجامعة أصدر قرارا في اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء، بإعادة امتحان مادة "الجنسية" لطلبة الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بعد تسريب الامتحان قبل انعقاده يوم ١٨ يناير الماضي.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف في تصريح خاص "الشروق"، أنه فور علمة بالواقعة تم إحالتها للتحقيق على الفور، وتم مناقشتها في مجلس الجامعة الذي أصدر قرارا بإعادة إجراء الامتحان مرة ثانية في المعاد الذي يحدده عميد كلية الحقوق.

وفي نفس السياق، أصدرت كلية الحقوق جامعة بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية، بيان رسمي على صفحتها الرسمية الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي جاء كالاتي: "إعلان هام.. قرر مجلس جامعة بني سويف بجلستة رقم ٢٠٥ بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٢ إعادة امتحان مادة الجنسية المقررة على الفرقة الثالثة بشعبتيها (عربي وإنجليزي) بكلية الحقوق وذلك يوم الجمعة الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٢ الساعة العاشرة صباحا".

واستقبل طلاب الكلية القرار بحالة من الغضب الشديد والاستغراب، محملين الكلية مسؤولية تسريب الامتحان، حيث علق على قرار إعادة الامتحان مرة ثانية، الطالب أنس، قائلا: "إزاي يتم اتخاذ قرار بالشكل ده.. ذنبنا أيه إحنا ذاكرنا وما بنصدق نخلص من مادة علشان نشوف اللي بعدها ترجعونا للمادة من تاني.. ذنبنا أي أن يحصل تسريب وعلشان تدارك الموقف تعيدوا الامتحان.. أين العدل في كده".

بينما قال الطالب علي محمد: "مش ذنب أي حد ميعرفش أن الامتحان اتسرب متحملوش الواحد ذنبكم انتو إن الامتحان اتسرب".

وقالت الطالبة نورهان فوزي:"أي بجد الهزار دا إحنا مالنا اتسربت ولا لا إحنا حلينا بمجهودنا وبعدين الإهمال دا تتحملوا الجامعة مش الطلبة إحنا ما بنصدق نخلص من مادة ترجعونا تاني وحتى مفيش فرصة للمراجعة".

وفي نفس السياق، أصدرت كلية الحقوق، بيانا رسميا على صفحتها بـ"فيسبوك"، يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، قالت فيه: "تحذير مهم وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 وقانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية.. وبناء على القرارات والتعليمات الملزمة والصارمة من مجلس الجامعة برئاسة معالي الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بهذا الشان".

وتابع: "وجب التأكيد على جميع الطلاب بكلية الحقوق بأنه لن يسمح لأي طالب بحيازة أو اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات -حتى وإن كان مغلقًا- فلن يسمح بوجود الهاتف المحمول أو مشتملاته أو ساعات يد تعمل بنظام الأوفيس أو أي أجهزة أخرى مع أي طالب أو طالبة تحت أي مسمى وبأي شكل كان".

وأكمل: "لذا تهيب إدارة الكلية بأنه لن يسمح باصطحاب أو حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة أخرى أو أوراق تتعلق بالامتحانات داخل لجان الامتحانات نهائيًا، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع عقوبة إلغاء الامتحان، والكلية غير مسؤولة عن فقدان الهواتف المحمولة".