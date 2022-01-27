الصحة: من الوارد طرح عقار مولنوبيرافير في الصيدليات مع الاستخدام الآمن له

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، تفاصيل عن العقار الجديد «مولنوبيرافير»، مشيرًا إلى أنه تم وضعه في البروتوكول العلاجي بعد أن تم ثبوت فعاليته مع الحالات.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية بها 25 ألف جرعة من عقار «مولنوبيرافير»، وهناك مواد خام تكفي لـ150 ألف جرعة ستعمل 5 شركات مصرية على تصنيعهم.



وتابع، أن الدولة المصرية بدأت في صناعة هذا العقار بعد أن وافقت عليه هيئة الدواء الأمريكية، مضيفًا أن هذا العقار يؤخذ عن طريق الفم في الفترة بين 5 لـ7 أيام من الإصابة.



واستكمل، أن هناك دراسة لخفض سن تلقي لقاح كورونا لـ5 سنوات، مضيفًا أن العقار من المقرر طرحه في بداية الأمر بالمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ولكن وارد طرحه خلال الفترة المقبلة في الصيدليات مع الاستخدام الآمن له.