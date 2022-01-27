السعودية: غرامة 200 ألف ريال أو السجن وخروج نهائي للمقيم إذا خالف الحجر الصحي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن عقوبة المخالفين لتعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي إثر أزمة تفشي فيروس كورونا تصل إلى 200 ألف ريال غرامة أو السجن وخروج نهائي للمقيم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً".

وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرة إلى أن المخالفة المذكورة إذا صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في أول ديسمبر الماضي، عن رصدها أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.