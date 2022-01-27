مصدر يمني: مقتل وإصابة 28 مدنيا في قصف استهدف حيا سكنيا بمأرب

أفاد مصدر محلي مسؤول في اليمن، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 28 مدنياً، في قصف صاروخي شنه مسلحو جماعة انصار الله الحوثية، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي، حيا سكنيا بالقرب من حي المطار في مأرب، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 23 آخرين".

وأشار المصدر إلى أن من بين الضحايا امرأة وخمسة أطفال.

من جانبه، قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن قوات جماعته"استهدفت بصاروخ بالستي تجمع كبير لمرتزقة العدوان السعودي، في المنطقة العسكرية الثالثة، في إشارة إلى قوات الجيش، بمحافظة مأرب".

وأضاف: "كانت الإصابة الدقيقة، نتج عنها مصرع وإصابة العشرات"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

ومنذ أيام، تجددت المعارك بين قوات الجيش الحكومي، مدعومة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، في عدد من جبهات مأرب، بعد إعلان الجيش عن إطلاق عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق من قبضة الحوثيين.