بنك جولدمان ساكس جروب يعتزم إعلان خطة عودة العمل للمكاتب الشهر المقبل

قال جون وولدرون، مدير التشغيل لدى بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي، إن البنك يعتزم إعلان خططه بشأن العودة إلى العمل من مكاتبه خلال الشهر المقبل، بعد أن تحولت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مرض متوطن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وولدرون قوله خلال اجتماع افتراضي لمجلس الاستثمار في ولاية نيوجيرسي إن البنك بدأ فترة يستطيع فيها إعادة المزيد من الموظفين إلى المكاتب حيث يعمل حاليا حوالي 20% من قوته العاملة في مكاتب البنك عبر الولايات المتحدة.

وقال وولدرون: "نعتقد أننا نستطيع بدء إعادة المزيد من الناس إلى مكاتبنا وسترون أننا سنصدر بعض الإعلانات في هذا الشأن بدءا من فبراير المقبل... نؤمن بشدة بالعاملين معنا. بالتأكيد فإننا نعمل في جولدمان ساكس بشكل أفضل عندما نكون معا".

وأضاف أن البنك يتوقع عرض المزيد من المرونة وأنظمة العمل الهجين لموظفيه.