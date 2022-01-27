أسهم شركات قطاع الأجهزة الكهربائية تقود البورصة اليابانية للتراجع

أنهت الأسهم اليابانية، تعاملات اليوم الخميس، على تراجع كبير نتيجة الأداء الضعيف لأسهم شركات الأجهزة الإلكترونية بشكل خاص.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجع المؤشر بنسبة 6ر2% أي بمقدار 41ر49 نقطة إلى 44ر1842 نقطة، وهو أكبر تراجع يومي للمؤشر منذ تراجع بنسبة 3% يوم 19 يناير الحالي.

وقادت أسهم شركات الأجهزة الكهربائية تراجع السوق، حيث تراجعت أسهم شركات 31 قطاعا فرعيا من بين 33 قطاعا. ومن بين 2179 شركة تراجعت أسهم 2063 شركة في حين ارتفعت أسهم 86 شركة من شركات القطاع.

وكان سهم سوني جروب كورب الأكثر مساهمة في التراجع حيث انخفض سعره بنسبة 7ر6%، في حين تراجع سهم جريس تكنولوجي بنسبة 9ر50% هو السهم الأشد تراجعا اليوم.