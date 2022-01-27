الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدة لتونجا في أعقاب ثوران بركاني وتسونامي

أعلنت الولايات المتحدة مواصلة زيادة مساعدتها لمملكة تونجا في أعقاب الانفجارات البركانية الأخيرة لبركان هونجا تونجا هونجا هاباي وتساقط الرماد وتسونامي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس أن واشنطن ستقدم 2.5 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للمتضررين من هذه الكارثة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأفادت بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على تلبية الاحتياجات الطارئة وتوفير مياه شرب آمنة ومستلزمات النظافة ومساعدات أخرى لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والمأوى والزراعة والماشية بين المجتمعات الأكثر تضررًا.

كما تستجيب برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحسب البيان، للتأهب للكوارث الطويلة الأمد في تونجا، بما في ذلك من خلال توزيع الإمدادات الجاهزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تراقب الوضع في البركان عن بعد، فيما تقوم الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بتنفيذ بروتوكولات الإنذار من تسونامي وتنسيق جمع بيانات تأثير موجات المد العاتية في تونجا من أجل منع الاستجابة المستقبلية لتسونامي.

وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة التزام واشنطن بمساعدة تونجا بالإرشادات الوقائية الحالية لمنظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالإضافة إلى بروتوكولات مكافحة كورونا التي تفرضها حكومة تونجا.

وتوجهت الولايات المتحدة بخالص الشكر لحلفائها وشركائها، بما في ذلك أستراليا وفيجي وفرنسا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، على قيادتهم في تقديم المساعدة والدعم الفوريين.

وأكدت الولايات المتحدة مواصلة التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية بشأن مساعدة تونجا.