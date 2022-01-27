أعلنت الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 12.5% مقارنة بمتوسط الأسعار في 2021.

وأوضحت الرابطة، أن سعر الكهرباء في الشهر الجاري وصل إلى 36.19 سنت للكيلووات/ ساعة، وذلك بالنسبة للمنازل التي يبلغ متوسط استهلاكها السنوي 3500 كيلووات/ ساعة.

وكان هذا السعر يبلغ في المتوسط 31.16 سنت في 2021، و31.81 سنت في 2020.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار استهلاك الغاز في المنازل ارتفاعا بنسبة 72.9% مقارنة بمتوسط الأسعار في 2021، وأشارت الرابطة إلى أن سعر الغاز وصل إلى 12.21 سنت لكل كيلووات/ ساعة، وذلك بالنسبة للمنازل التي يبلغ متوسط استهلاكها السنوي 20 ألف كيلووات/ ساعة.

وكان هذا السعر يبلغ في المتوسط 7.06 سنت في 2021، و5.97 سنت في 2020.

يذكر أن نحو نصف المنازل في ألمانيا تستخدم الغاز في التدفئة.

وعزت الرابطة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة لشركات الإمداد بالطاقة وذلك في ظل الارتفاع الشديد في أسعار تجارة الجملة لمواد الطاقة.

وسجلت أسعار الكهرباء ارتفاعا بنسبة تزيد عن 300% بالنسبة للعملاء الذين يشترون الكهرباء بالآجل، فيما تضاعفت هذه النسبة خمس مرات بالنسبة للعملاء الذين يشترون الغاز بنظام الآجل في الفترة بين يناير حتى ديسمبر من عام 2021.