عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع أعضاء وحدة البرمجيات بالجامعة؛ لإصدار توجيهات بإنشاء نظام إلكتروني خاص بتنسيق رغبات الأطباء المقيمين والمعيدين بكلية الطب البشري والبالغ عددهم 154 طبيبا مقيما، و13 معيدا، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء أبو الدهب مدير وحدة برمجيات الجامعة، ومحمود السمان مدير شئون الأطباء، وأمير القاضي مدير شئون العاملين بالكلية، ومحمد إسماعيل بشئون الأطباء، وممثلين عن أطباء التدريب (الامتياز) المستهدفين بهذا النظام.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الاجتماع ناقش آلية عمل النظام الإلكتروني المقترح لكتابة وتنسيق الرغبات الخاصة بالأطباء المقيمين والمعيدين الجدد بالكلية، وكذلك التعرف على مميزات النظام الجديد والتعزيز منها، وحصر العيوب وتلافيها، بحضور ممثلين عن الأطباء من أوائل الدفعة.

وأوضح أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومع ما تنشده الدولة من التحول من العمل بالنظام اليدوي التقليدي إلى النظام الآلي الإلكتروني في كل مناحي العمل داخل الجامعة، لمواكبة التطور الرقمي الذي يحدث في العالم.

من جانبها، استعرضت المهندسة أسماء أبو الدهب آليات عمل النظام الإلكتروني الذي سيتم العمل به لإدارة عملية تنسيق الرغبات الخاصة بالأطباء المقيمين والمعيدين وذلك لأول مرة بالجامعة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع تفعيل النظام رسمياً ابتداءً من النصف الثاني من شهر مارس المقبل، مع توفير الدعم الفني اللازم لإجراء أي عمليات تحديث خاصة بعملية التطوير.

جدير بالذكر أن تدشين البرنامج والتسجيل عليه سيتم بالقاعة الزجاجية بدعوة جميع من لهم حق التنسيق من الطلاب الخريجين، وجهاً لوجه على أن يقوم كل طالب بالتنسيق بنفسه بالترتيب حسب الأعلى مجموعاً، لتحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح على مرأى ومسمع من الجميع.