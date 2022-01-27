 ضبط قاعة أفراح على كورنيش النيل تُستخدم كمركز للدروس الخصوصية - بوابة الشروق
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ضبط قاعة أفراح على كورنيش النيل تُستخدم كمركز للدروس الخصوصية

يارا صابر
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 6:01 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 6:01 م

تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط قاعه الأفراح على كورنيش النيل بحي شمال الجيزة، تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية، حيث تشهد إقبالا كبيراً من قبل الطلاب، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة.

وأغلقت المحافظة، القاعة وقررت مصادرة محتوياتها التي شملت حوالي 400 كرسي حديد وأجهزة صوت مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

وأوضحت المحافظة، أنه تم إخلاء القاعة من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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