مسئولة أممية تدعو طالبان إلى إطلاق محادثات أفغانسة وإعادة الفتيات إلى المدارس

دعت كبيرة دبلوماسيي الأمم المتحدة في أفغانستان، حكومة طالبان المؤقتة إلى إطلاق محادثات بين الأفغان حول المصالحة الوطنية.

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ديبورا ليونز، الدعوة في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن أفغانستان.

وقالت ليونز، في كلمتها التي نقلتها وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، اليوم الخميس: "يجب ألا يعيش أي أفغاني في خوف من طرق باب منزلهم في الليل، ولا ينبغي ترك أي عائلة تتساءل عن مكان ومصير أحبائها".

وأشارت إلى انهيار الوضع الحالي في أفغانستان، حيث يعاني ملايين الأشخاص من المجاعة، وهو وضع ليس في مصلحة أي أحد.

كما أعربت عن قلقها بشأن عدم قدرة الفتيات الأفغانيات على الذهاب إلى المدرسة والاختفاء الأخير لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وأشارت إلى أن أفغانستان اتخذت بعض الخطوات للوفاء بالتزاماتها، ولكن في الوقت نفسه، كانت بيئة التخويف آخذة في الظهور، مضيفة أن هناك أدلة دامغة على ظهور بيئة ترهيب وتدهور في احترام حقوق الإنسان.