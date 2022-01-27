عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إلقاء القبض على عنصر من تنظيم «داعش» بالقرب من سجن الصناعة في الحسكة، الذي شهد في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم الإرهابي.

ودفع الهجوم الذي تلته اشتباكات داخل السجن وفي محيطه، مع فرار سجناء من التنظيم إلى الأحياء المجاورة والاحتماء داخل منازل المدنيين، نحو 45 ألف شخص للنزوح من منازلهم، وفق ما أحصت الأمم المتحدة الاثنين.

ولجأ غالبيتهم إلى منازل أقربائهم وأصدقائهم في أحياء آمنة وبعيدة نسبيًا من محيط السجن، بينما لم يجد آخرون أمامهم إلا قاعة مسجد في المدينة وصالة أفراح، وفق ما شاهد مصور لوكالة فرانس برس.