السفير الهندي بالقاهرة: 63% زيادة في الصادرات المصرية إلى الهند خلال 7 شهور من 2021

• حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2021 بنسبة زيادة سنوية قدرها 80%

احتفلت السفارة الهندية في القاهرة، أمس، بيوم الجمهورية الـ73 للهند، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والصحفيين والإعلاميين وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وأبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

وأشاد سفير الهند لدى القاهرة، أجيت جوبتيه، بالعلاقات التى تربط بين بلاده ومصر في كل المجالات، وقال إنه على الرغم من العديد من التحديات والصعوبات في 2021، التي نجمت عن وباء كورونا، إلا أنه كان عامًا ناجحًا ومثمرًا للغاية على مستوى العلاقات الثنائية بين الهند ومصر.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بشكل قوى خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من النشاط الاقتصادي العالمي، وفي ظل القيود المفروضة على حرية التنقل بسبب وباء كورونا.

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2021، بنسبة زيادة سنوية قدرها 80%، مع زيادة الصادرات المصرية إلى الهند بنسبة 63% خلال نفس الفترة، وأصبحت الهند أكبر وجهة تصدير للصادرات المصرية.

وأضاف أنه خلال هذا العام، قامت 8 وفود تجارية من الهند بزيارة مصر، وشاركت العديد من الشركات الهندية بحماس في العديد من المعارض التي أقيمت في مصر، بما في ذلك معارض الورق والأدوية والمنسوجات وتصنيع الأغذية.

وذكر أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين المصدرين والمستوردين خلال هذا العام، من خلال منصات رقمية، حيث لم يكن من الممكن عقدها بصورة فعلية.

واستعرض العلاقات على المستوى الثقافي، حيث نظم المجلس الأعلى للثقافة في مصر ندوة حول "العلاقات الثقافية بين مصر والهند"؛ لمناقشة الدور الحيوي للثقافة في التقريب بين البلدين.

كما سلط السفير، الضوء، على النمو الذى شهده الاقتصاد الهندى على الرغم من التحديات غير العادية التي فرضتها الجائحة، حيث أطلقت حكومة الهند برنامجًا شاملاً للتعافي الاقتصادي والتحفيز، وتمكن الاقتصاد الهندي من التعافي من صدمات عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، كما حقق الاقتصاد تعافيًا أفضل من المتوقع في عام 2021.

وتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للهند في2021-2022، وفقًا لتقديرات مختلفة، إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 8-10%، مما يجعل الاقتصاد الهندي واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، ومع تراجع الأزمات في سلاسل التوريد بسبب كورونا.

كما أكد أن بلاده تدرك حجم التحديات العديدة التي تواجه النظام العالمي، التي تتضمن ظاهرة تغير المناخ والإرهاب وعدم المساواة وزيادة الاستقطاب على الصعيد العالمي، وغيرها من القضايا الإقليمية مثل الفقر والجوع والحروب الأهلية والصراعات.

ولفت إلى أن الهند بدأت فترة ولايتها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 يناير 2021، وهي تعمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة للمساعدة في حل أكبر التحديات في جميع أنحاء العالم، من خلال العمل المشترك والجماعي مع احترام قواعد القانون الدولي.