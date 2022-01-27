وزير الصحة الألماني يدافع عن تقليص مدة وضع التعافي من كورونا

دافع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن تقليص فترة وضع التعافي من كورونا إلى ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الخلاف المثار حول تقليص هذه الفترة بعد الإصابة بعدوى كورونا، وأعلن لاوترباخ سعيه إلى تطبيق هذه الفترة المقلصة على المستوى الأوروبي.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأربعاء :" سنحاول مجددا، عما قريب، تطبيق فترة الشهور الثلاثة على المستوى الأوروبي".

وأوضح لاوترباخ أن " الشخص الذي أصابه متحور دلتا يمكن أن يصاب مجددا بعد ثلاثة أشهر بمتحور أوميكرون، ومن ثم فإن فترة الأشهر الثلاثة صحيحة علميا".

كانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت أمس الثلاثاء على إتاحة إمكانية التنقل بحرية للمسافرين داخل دول التكتل بدون مزيد من الشروط حال كان معهم إثبات ساري المفعول يفيد بأنهم ملحقون أو متعافون أو لديهم نتيجة اختبار سلبية.

وجرى الحديث عن أن مدة بطاقة التعافي ستسري لمدة 180 يوما أي لمدة ستة شهور من تاريخ أول نتيجة اختبار إيجابية.

وكانت ألمانيا قلصت منتصف الشهر الجاري هذه المدة على نحو مفاجئ لتتراوح بين 28 و90 يوما من تاريخ النتيجة الإيجابية لاختبار "بي سي آر".

وفي أعقاب جلسة نقاش في البرلمان الألماني عن تطبيق التطعيم الإجباري المضاد لكورونا، قال لاوترباخ إن هذه المسألة هي مسألة أخلاقية وليست مسألة علمية.

غير أن الوزير أعلن خلال النقاش تأييده لتطبيق التطعيم الإجباري العام لكن ليس بوصفه وزيرا للصحة وإنما بوصفه نائبا في البرلمان.