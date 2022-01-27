التعادل يحسم مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي، اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية.

حاول كلا الفريقين خطف نقاط المباراة الثلاث لزيادة الفرص في التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل انحصار اللعب في مناطق وسط الملعب، ويقظة حارسي مرمى الدراويش والمقاولون العرب، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين ابناء العم.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة السادسة ويحتل المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الخامسة ويحتل المركز الثالث في المجموعة بنفس الرصيد مع الجونة صاحب المركز الثاني.

في سياق متصل تعادل فريق البنك الأهلي والجونة ليرتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة ويحتل المركز الثاني خلف الإسماعيلي بفارق الأهداف، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة الرابعة ويحتل المركز الثالث، وفي انتظار ما ستسفر عنه مباراة الأهلي وسموحة والتي من الممكن أن تغير من ترتيب المجموعة الثانية.