ألمانيا: بدء تصميم لوحة ضخمة بمساحة 360 مترا مربعا عن الوسائط الرقمية

بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين أعمال تصميم لوحة داخلية ضخمة للفنان بيتر ليندنبرج الذي يسعى إلى الانتهاء من لوحته القماشية "لم يعد شيء يعمل" خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأ العمل في تصميم اللوحة بصالة عرض "بوب آب" في ساحة فيتبرجبلاتس ببرلين، ومن المنتظر إكمال اللوحة في العاشر من شباط/فبراير المقبل.

وتعطي اللوحة التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار وعرضها 120 مترا (360 مترا مربعا) نظرة نقدية على واقع الوسائط الرقمية اليوم، حيث يسعى ليندنبرج إلى لفت الانتباه إلى العديد من التفاصيل الخاصة بهذه القضية.

وقال ليندنبرج:" أريد أن أعيد نقل افتراضية الوسائط إلى واقعية التجربة لدى الزائرين وجعلها تجربة حسية بصرية عبر رسومات كبيرة الحجم ومخططات وصور مجمعة".

وأضاف :" أحيانا تختلط الموضوعات داخل الرسم. كما أنني أحاول أن أعكس تناقضات العالم التي تتجمع في رأسي".

وغالبا ما يقوم ليندنبرج بعمل رسومات كبيرة ومنحوتات يمكن رؤيتها في معارض ومجموعات في أوروبا والولايات المتحدة والصين.