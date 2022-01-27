متمردون انفصاليون يقتلون 3 جنود في إقليم بابوا الإندونيسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم الخميس أن متمردين انفصاليين قتلوا ثلاثة جنود في هجوم على موقعهم بإقليم بابوا.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل اكشا ايرلانجا، إن الجنود كانوا يحرسون موقعا في منطقة جومي عندما تعرضوا للهجوم.

وأضاف: "وقع تبادل لإطلاق النار، نتيجة لذلك لقى ثلاثة جنود حتفهم وأصيب آخر".

وكانت الحكومة الإندونيسية قد صنفت المتمردين الانفصاليين على أنهم إرهابيون، عقب مقتل جنرال عسكري في كمين نصبه المتمردون العام الماضي.

ودفع الحادث الرئيس جوكو ويدودو لإصدار الأمر باتخاذ إجراء صارم ضد الجماعة الانفصالية.

ويخوض المواطنون الاصليون قتالا من أجل إقامة دولة في منطقة بابوا، التي تتألف من إقليمي بابوا وبابوا الغربية منذ ستينيات القرن الماضي.

ولكن الاشتباكات المميتة بين المتمردين والقوات الأمنية تصاعدت خلال الأعوام القليلة الماضية.