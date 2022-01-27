تحدث اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة الفراعنة في الكاميرون، على فوز المنتخب أمام كوت ديفوار، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتغلب المنتخب المصري على كوت ديفوار، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، أمس الأربعاء، وتأهل ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره المغربي في ربع نهائي البطولة والذي سيقام بينهما الأحد القادم في تمام الخامسة مساءًا.

وقال مشهور في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اللاعبون منذ اليوم الذي تلى مباراة نيجيريا تعاهدوا على المكسب وحققوا الفوز على غينيا والسودان وكوت ديفوار، وتعهدوا للشعب المصري أنهم سيحققوا اللقب".

وتابع: "أبارك لشعب مصر وأشكر اللاعبين، خلال السبعة أيام الماضية الصعبة، في ظل الضغط الكبير من قبل الجماهير بسبب الأداء، أكدوا أنهم سيتخطوا هذه المباراة، ووعدوا أنهم سيحققوا الكأس".

وواصل: "نهدي هذا الفوز لـ أكرم توفيق المقاتل الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وللشعب المصري، نمتلك جيل عظيم سيحقق لمصر طموحاتها والفوز في العديد من المناسبات".

وأضاف: "العمل متواصل من أجل الاعداد الجيد للمباراة المقبلة أمام المغرب، ونقدم الدعم الكامل للاعبين والجهاز من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة".

واختتم: "قدمنا الشكر والتهنئة للجهاز الفني بالكامل على الأداء، وذلك بعد أن أعد اللاعبين جيدًا وأعطاهم الثقة في أنفسهم، منذ أول دقيقة في المباراة تشعر أن مصر هي المتحكمة في اللقاء أمام كوت ديفوار".