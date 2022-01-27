الإمارات: 4 وفيات و2638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2232 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2638 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 835 ألفا و839 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1099 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 772 ألفا و723 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 528 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.