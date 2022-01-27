عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد الثلوج وهي تغطي بعض مواقع مدينة القدس الأكثر شهرة، اليوم الخميس، وقد منح هذا المشهد فرصة لسكان المدينة من أجل التمتع بالمنظر واللعب في الثلج، في وقت تضرب منطقة الشرق الأوسط عاصفة شتوية جلبت معها الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

ونادرا ما تتساقط الثلوج في القدس، لكن غطى كساء من بياض الثلج أسطح مباني المدينة القديمة، وتناثر الثلج فوق القبة الذهبية لمسجد الصخرة، بينما امتدت مآذن المساجد وصلبان الكنائس تلامس عنان السماء الملبدة بالغيوم.

وأمام باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة، تجمع فلسطينيون في الساحة، التي تشهد من حين لآخر صدامات مع القوات الإسرائيلية، وتلقف شبان فلسطينيون فيما بينهم كرات الثلج الناعمة، تحت أنظار عناصر للشرطة الإسرائيلية القريبة من عين المكان.

وفي أماكن أخرى استمتع يهود أرثودوكس برمي كرات الثلج، محاولين تجنب الانزلاق في الشوارع التي غطتها الثلوج، بينما كانت بلدية القدس تحث الأهالي على أن يلزموا بيوتهم.