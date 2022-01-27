إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز 5 آلاف حالة مجددا بسبب أوميكرون

وصل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، حيث بدأ متحور أوميكرون الأكثر عدوى في التفشي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أظهرت بيانات وزارة الصحة الماليزية أن البلاد سجلت 5439 إصابة في 24 ساعة اليوم الخميس، وهو أكبر عدد منذ 9 ديسمبر.

وتأتي الزيادة بعد يوم من إعلان وزير الصحة خيري جمال الدين أنه من المحتمل أن ترتفع الإصابات اليومية، على الرغم من أن معدل التطعيم المرتفع في البلاد سوف يساعد في السيطرة على تفشي المرض.

وأضاف الوزير، أن نظام الرعاية الصحية مستعد لموجة أوميكرون، وأن عدد الحالات الخطيرة آخذ في الانخفاض.

وتوضح البيانات الرسمية أنه بينما تعاني ماليزيا من التفشي المحلي لأوميكرون، فإن العدد الأكبر من إجمالي 601 إصابة بهذا المتحور تم اكتشافها حتى الآن هو من الحالات الواردة من الخارج.

ولم تؤد القفزة في الإصابات إلى زيادة في الحالات التي تحتاج إلى العلاج في المستشفيات أو حالات الدخول إلى وحدات العناية المركزة - وهي المقاييس الرئيسية التي تستخدمها وزارة الصحة لتقرير انتقال البلاد إلى مرحلة الوباء المستوطن.